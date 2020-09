“Haal de onveilige hekjes bij sluis Stad en Lande weg”

nieuws

Foto: Henk Ellérie

De hekjes die sinds enkele weken bij de sluis Stad en Lande staan zijn gevaarlijk en moeten weggehaald worden. Dat stelt de blogwebsite Beijum Nieuws na onderzoek.

In februari werd de oversteek tussen de wijk Beijum en de Hornbach afgesloten na een ongeluk en een aantal bijna-ongelukken. Waterschap Noorderzijlvest, die de beheerder is van de sluis, plaatse in de daaropvolgende maanden relingen en hekjes. Nadat de oversteek in de zomer een kortstondig moment weer open was ging de verbinding opnieuw dicht. Vandalen bleken de hekjes kapot te hebben gemaakt. Daarop werden nieuwe hekjes geplaatst die hufterproof zijn. Maar volgens Beijum Nieuws is dat ook geen oplossing.

De blogger ging dit weekend samen met een medewerker van de HulpExress naar de oversteek. In een video die ze maakten stellen ze dat de verbinding onveiliger is geworden. “Haal de hekjes alsjeblieft weg.” In het filmpje is ook een vrouw te zien die met haar fiets oversteekt. “Dit is eens maar nooit weer”, zegt ze.

Bekijk hier het filmpje: