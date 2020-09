GSb teleurgesteld in maatregelen kabinet

nieuws

De Groninger Studentenbond is teleurgesteld in de miljoenennota en rijksbegroting. Volgens de GSb heeft het kabinet, ondanks alle grote woorden, weer geen geld vrijgemaakt voor het hoger onderwijs.

Afgezien van de groot uitgemeten 450 miljoen euro extra om te compenseren voor de toenemende aantallen studenten komen er geen extra investeringen voor het hoger onderwijs,” aldus voorzitter Marinus Jongman van de GSb. “Het extra geld is niets anders dan een doekje voor het bloeden om de ergste klappen op te vangen.”

Volgens Jongman zei minister Ingrid van Engelshoven in december nog dat er 1 miljard euro extra nodig was voor het hoger onderwijs. “Nu blijkt weer dat deze onderwijsminister meer van woorden dan van daden is. Juist nu WOinActie heeft berekend dat er gemiddeld 13 tot 15 uur per week wordt overgewerkt.”

De GSb roept de politiek op om eindelijk wat te betekenen voor de generatie van de toekomst. “De stijgende huren, de flexibele arbeidsmarkt, jeugdwerkloosheid en bovenal de enorme studieschuld maken de toekomst voor jongeren erg somber,” aldus Marinus Jongman.