Grote internationale kinderbiënnale in Groninger Museum

Foto: National Gallery Singepore

Het Groninger Museum organiseert volgend jaar als eerste museum in ons land een kinderbiënnale: een grote interactieve kunsttentoonstelling voor en door kinderen.

De Kinderbiënnale vindt plaats van 24 april t/m 31 oktober en komt tot stand in samenwerking met basisscholen, regionale partners en The National Gallery in Singapore. De deelnemende kunstenaars zijn van hoog niveau. Bijzonder is dat kinderen er actief bij betrokken worden.

Uit de hele provincie Groningen worden kinderambassadeurs geselecteerd. Zij mogen meewerken aan het schrijven van informatiebordjes bij de kunstwerken, meedenken met de marketing, en helpen bij het selecteren van spullen voor de museumwinkel. Ze kijken mee bij de opbouw, bepalen samen de inrichting en leren hoe je een rondleider kunt worden. Ook gaan ze op atelierbezoek bij de deelnemende kunstenaars.

Door deze educatieve aanpak probeert het Groninger Museum ervaringen mee te geven aan een jonge doelgroep en leert het museum ook van de kinderen. Op een speciale website delen de kinderen hun eigen gemaakte content over de biënnale aan de rest van de wereld. De Kinderbiënnale is ontwikkeld door de National Gallery in Singapore, waar in mei 2017 met groot succes de eerste tentoonstelling plaatsvond.