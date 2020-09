Grootste huurstijging van Nederland in Groningen en Drenthe

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

In de provincies Groningen en Drenthe zijn de huren het afgelopen jaar het sterkst gestegen. In beide provincies stegen de huren met drie procent. Dat blijkt uit cijfers die het CBS maandagochtend publiceerde.

Groningen en Drenthe staan daarmee boven het landelijke gemiddelde van 2,9 procent, de sterkste huurstijging sinds 2014. Overijssel kende de laagste gemiddelde huurstijging (2,1 procent).

De oorzaak van de sterke stijging is, volgens het CBS, de sterke inflatie. De huurstijging met een correctie op inflatie is juist laag, slechts 0,3 procent.

Omdat 70 procent van alle huurwoningen in Nederland in handen is van woningcorporaties, stegen hier de huren het sterkst. Hier was de gemiddelde huurverhoging 2,7 procent. Voornamelijk bij bewonerswisselingen werden de huren flink opgeschroefd.