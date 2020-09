Groningse studenten winnen met zonneauto op iLumen European Solar Challenge

nieuws

Lead Driver Kevin Luinge - foto: Top Dutch Solar Racing

Het team van Top Dutch Solar Racing uit Groningen heeft vrijdag het onderdeel dynamic parcours van de iLumen European Solar Challenge gewonnen. Het dynamic parcours is een onderdeel van de 24-uursrace in het Belgische Zolder.

Groningen verscheen aan de start met een nieuw team. De wedstrijd in Zolder was de eerste grote uitdaging. “Het is een ontzettend goede manier voor het team om het uitdagende traject naar Australië te starten”, zegt teammanager Aymar Berkel. “Tijdens het iESC leren we wat echt samenwerken is en hoe we onder druk kunnen presteren.”

Tijdens de wedstrijd werd het team uit Twente verslagen. Solar Team Twente was de winnaar van de vorige editie die twee jaar geleden gehouden werd. Aan het dynamic parcours deden elf teams mee. Zij manoeuvreerden hun zonneauto’s door een baan van pylonen. Uiteindelijk waren er acht slalom-uitdagingen waarmee de vaardigheden van de coureurs op de proef werd gesteld. Het Groningse team finishte in een tijd van 3.01:619. Het team van Twente eindigde op een achterstand van 28.616 seconden op 3.30:235.

Top Dutch Solar Racing Groningen bestaat uit 19 studenten van het Noorderpoort, de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen.