Groningse studenten betalen gemiddeld 78 euro te veel voor een kamer

nieuws

Foto Andor Heij: Studentenflat Selwerd 2

Studentenkamers in Groningen zijn steeds vaker overprijsd. Dat blijkt uit onderzoek van de Landelijke Studentenvakbond, de LSVb, waarvan de resultaten zaterdagavond in het televisieprogramma Kassa werden gepresenteerd.

Uit de jaarlijkse enquête van de LSVb blijkt dat de kamerprijzen in Groningen over 2019 met ruim zeven procent stegen. De gemiddelde maandhuur ligt op 387 euro. Op basis van het wettelijke puntensysteem mag een verhuurder 309 euro vragen. Dit betekent dat in doorsnee studenten 78 euro duurder uit zijn dan gerechtvaardigd op grond van wat ze ervoor krijgen.

Ondanks dat de Groningse kamermarkt daarmee uit de pas loopt is deze nog niet zo overspannen als in de Randstad. Amsterdam is koploper waar de gemiddelde maandhuur in 2019 opliep tot 557 euro. Dat is 230 euro te duur. Landelijk kost de gemiddelde kamer nu ruim 400 euro. Dat is ongeveer 90 euro te duur.

Studenten betalen gemiddeld meer dan €100 te veel voor hun studentenkamer. Vanavond komen we in @kassa_bnnvara naar buiten met onze Check-je-kamerprijs rapportage. Het is tijd voor een huisjesmelkerboete! ⤵️https://t.co/JbCrzHuuLV — LSVb (@studentenbond) September 19, 2020