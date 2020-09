Groningse horeca wil terrassen ook na 1 november open houden

nieuws

Foto Hielke Boersma

De Groningse horeca wil de terrassen ook na 1 november open houden. Dat verzoek hebben ze neergelegd bij de gemeente Groningen.

Normaliter zijn na 1 november terrassen niet meer toegestaan en moeten horeca-ondernemers het doen met een rij stoelen en tafels die ze tegen hun zaak aan moeten schuiven. Door de coronacrisis wil men dat de gemeente voor een keertje een uitzondering maakt. Door de maatregelen zat de horeca maandenlang op slot en kon er geen winst worden gemaakt. Nu men wel weer open mag wil men zoveel mogelijk omzet draaien.

Koninklijke Horeca Groningen ziet daarnaast nog een ander voordeel. Zij vinden het namelijk spannend of mensen de komende maanden wel binnen willen zitten. Door met parasols en warmtelampen te werken kunnen mensen langer in het seizoen buiten blijven zitten en kan de horeca omzet draaien. De gemeente heeft het verzoek in beraad.