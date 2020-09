Gronings dichter Arjen Boswijk dicht over bietencampagne

nieuws

In Hoogkerk is afgelopen week de suikerbietencampagne van dit jaar begonnen. Voor Gronings dichter Arjen Boswijk is dit aanleiding om een gedicht te schrijven.

De campagne bij Cosun Beet Company begon afgelopen dinsdag. Dit betekent dat de komende maanden honderden vrachtwagens geladen met suikerbieten hun reis maken naar Hoogkerk of de fabriek in het Brabantse Dinteloord. Volgens Cosun is er op de fabrieken capaciteit om zestig tot honderd vrachtwagens per uur te kunnen ontvangen. De campagne duurt normaliter tot januari of februari.

De start betekent behalve dat er veel vrachtwagens naar Hoogkerk rijden ook dat er weer suikerbieten op wegen, en dan met in name in bochten en op rotondes, kunnen worden aangetroffen en dat in de omgeving van Hoogkerk de zoete weeïge geur is te ruiken. Voor Gronings dichter Arjen Boswijk de aanleiding om in de pen te klimmen en om een gedicht te schrijven over een gebeurtenis die hoort bij Groningen in de herfst- en winterperiode.

Beta Vulgaris

Ze lagen onthoofd

op een slordige hoop

gestapeld op een hoek

van de kale akker ergens

op het noordelijk halfrond

te wachten op vervoer

na de oogst in september

De route naar Hoogkerk

of Dinteloord gemarkeerd

in de bochten van landwegen

gevallen bieten tot pulp

als een geraffineerd proces

tot suiker uitgekristalliseerd

en de herkenbare

penetrante geur

als een herfstdeken over de stad