Groninger Gasberaad deelt papieren Barometer ‘Boudel op rieg’ uit

nieuws

Het Groninger Gasberaad gaat de komende dagen de Barometer ‘Boudel op rieg’ uitdelen aan het publiek. Het document is bedoeld voor iedereen die wil weten wat de stand van zaken is in het Groninger gasdossier.

De eerste exemplaren werden onlangs aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Economische Zaken. “Nu gaan we het de Groningers aanbieden”, laat een woordvoerder van het Gasberaad weten. “De Barometer is een openbaar document dat iedereen op zijn of haar computerscherm kan lezen. Maar op papier leest het fijner en bewaart het wel zo makkelijk. Daarom kan iedereen die dat wil, gewone belangstellenden, gedupeerden of professionals werkzaam in het dossier, kosteloos een gedrukt exemplaar afhalen.”

Komende donderdag kan dit tussen 16.00 en 17.30 uur op het Martinikerkhof 13. Aanstaande zaterdag wordt er uitgedeeld in Overschild, Appingedam en Bedum.

Online is het document op deze website te downloaden.