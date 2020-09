Groninger fotograaf exposeert tijdens Stones-tentoonstelling in Groninger Museum

nieuws

Vanaf 14 november toont het Groninger Museum zeven grote kleurenfoto’s van de Groningse fotograaf Andy Zuidema. De expositie is onderdeel van de tentoonstelling Rolling Stones – Unzipped.

Zuidema maakte de foto’s van de Stones in 2017, tijdens een concert van de band in Arnhem. Een legendarische ervaring, zo vertelt Zuidema: “De avond van het concert zal ik nooit meer vergeten. The Stones zijn ware artiesten, die pure en rauwe Rock and Roll spelen waar veel jonge bands van kunnen leren.”

“Andy valt op vanwege de kwaliteit van zijn werk”, vertelt Muriel Ramuz, conservator van het Groninger Museum. “Hij maakt momentopnames die zelf een verhaal vertellen, en wekt met zijn foto’s het gevoel van dat vastgelegde moment weer op.”

Zuidema fotografeerde, naast de Stones, ook andere grote namen als Queen, P!nk en Coldplay.