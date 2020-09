Groninger (21) aangehouden voor bedreiging met vuurwapen in Leeuwarden

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een 21-jarige man uit de stad Groningen is maandagavond aangehouden in Leeuwarden op verdenking van een bedreiging met een vuurwapen.

De politie kreeg in het begin van de avond een melding van een bedreiging met een vuurwapen. De agenten begonnen daarop een onderzoek. Agenten van de Koninklijke Marechaussee zagen de auto later in de avond rijden op de Mr. P.J. Troelstraweg. De bestuurder is met een zogeheten ‘uitpraatprocedure’ uit de auto gehaald. Deze aanpak gebruikt de politie om mogelijke vuurwapengevaarlijke personen uit een wagen te krijgen.

De man is door de agenten aangehouden. Het vuurwapen waarmee hij gedreigd zou hebben werd niet aangetroffen. Het onderzoek in deze zaak gaat verder.