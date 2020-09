“Groningen wil kabinet helpen met klimaat en economie”

nieuws

Foto: Andor Heij

Het kabinet gaat flink investeren om uit de crisis te komen. Dat bleek dinsdag uit de miljoenennota van het kabinet. De provincie Groningen zegt daar graag op diverse punten aan mee te willen werken.

De provincie wil het kabinet helpen door verder te werken aan de waterstofeconomie, de vergroening van de industrie en de bijbehorende veranderingen op de arbeidsmarkt. Het provinciebestuur ziet veel mogelijkheden om Nederland te helpen door nu door te pakken met de waterstofeconomie, samen met het bedrijfsleven en de overheden in Drenthe en Friesland.

Het steunpakket van de regering moet het huidige ‘verdienmodel’ van Nederland in de benen houden. Daar is 11 miljard euro voor beschikbaar, plus bijna 2 miljard aan vervroegde investeringen. Met het Nationaal Groeifonds wil het kabinet nieuwe verdienmodellen ontwikkelen, via vier rondes van 5 miljard euro, voor projecten op het gebied van onderwijs, onderzoek en ontwikkeling, en fysieke infrastructuur.

De provincie is verder blij dat de kunst- en cultuursector extra geld beschikbaar stelt voor cultuur, ook in het Noorden. Die steun is hard nodig in deze zwaar getroffen sector. De financiële positie van gemeentes blijft echter penibel. Inwoners die aangewezen zijn op hulp in het sociale domein blijven merken dat gemeenten daar veel geld te kort komen.

Wel trekt het kabinet bijna 100 miljard euro extra uit voor sociale zekerheid en de arbeidsmarkt. Dat heeft vooral te maken met de werkloosheid, die naar verwachting oploopt van 395 duizend eind 2019 tot zo’n 545 duizend volgend jaar. Daar komt bij, dat er in het Noorden al 20.000 banen verloren gaan als de gaswinning eindigt.