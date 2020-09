Groningen wil honderden miljoenen binnenhalen uit Europees fonds

nieuws

Foto: PxHere (CC 0.0)

Noord-Nederland wil een substantieel deel van het geldbedrag dat de Nederlandse overheid krijgt uit het Europese Just Transition Fund. De honderden miljoenen euro’s moeten de gevolgen van de snelle afbouw van de gaswinning in Groningen en het wegvallen van 20.000 banen in geheel Noord-Nederland compenseren.

Het Europese geld is bedoeld om de negatieve financiële gevolgen van de overgang van fossiele naar duurzame energiebronnen op te vangen. “Wij zijn er klaar voor in Groningen om de energietransitie uit te bouwen”, vertelt René Paas, commissaris van de koning in Groningen.“ Dat is in het belang van Nederland en Europa, maar vooral ook Groningen. Het levert nieuwe en extra banen op die we hier heel goed kunnen gebruiken. Bovendien weten het kabinet en Europa ook dat Groningen niet alleen beloften doet, maar ook waarmaakt. We rekenen daarom op hun steun.”

Welk bedrag Nederland precies krijgt van de beschikbare 7,5 miljard, is nog onduidelijk, omdat het Europees Parlement nog niet met het voorgestelde akkoord van de regeringsleiders heeft ingestemd. Maar het JTF plan moet per 2021 binnen de lidstaten van start gaan. Voor Nederland en Noord-Nederland gaat het om honderden miljoenen euro’s.