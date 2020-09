Groningen raakt niet uitgepraat over de groene oase in de Diepenring

nieuws

Foto: Jan Willem Meijer

Op de redactie van OOG Tv komen de afgelopen week regelmatig foto’s binnen van mensen die zich verbazen over de knalgroene Diepen. Andere mensen zijn er inmiddels aan gewend en trekken er op uit met een fotocamera om mooie plaatjes te schieten.

“Mooie foto hè?” Schrijft Jan Willem in een mailtje dat hij dinsdagavond naar OOG stuurt. “Een groene oase voor het Groninger Museum.” Ook Michel trok er op uit. Hij ging naar de Turfsingel om daar foto’s te maken van het groene water. Dat het water groen is komt eens in de paar jaar voor. De groene laag is kroos. Het zijn kleine waterplantjes. De plantjes zijn klein en zouden los van elkaar bijna niet te zien zijn. Maar doordat ze zich samenklonteren ontstaat er een groen tapijt.

De plantjes vermenigvuldigen zich het snelst bij warm weer in stilstaand water. Aan beide was de afgelopen weken geen gebrek. Hoe lang de Diepenring nog groen zal ogen is onbekend.