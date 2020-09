Groningen op ‘shortlist’ voor bouw medische isotopenfabriek

nieuws

foto: Wouter Holsappel

Groningen staat op de ‘shortlist’ van Shine Medical als locatie voor een nieuw te bouwen fabriek voor medische isotopen. Volgens het FD is het Amerikaanse bedrijf al in gesprek met de Rijksuniversiteit Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen over een samenwerking.

Het enige obstakel voor de bouw van de fabriek in Nederland is de nieuw te bouwen Pallas-reactor in Petten. Dit project heeft de steun van de regering en Shine wil de fabriek alleen bouwen als er een gelijk speelveld is.

In november wordt de knoop over de locatie doorgehakt. Als Groningen de locatie wordt, dan begint de bouw in 2023 en draait de fabriek, waar medische isotopen gemaakt worden met een deeltjesversneller, in 2025.