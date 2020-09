“Groningen moet zich aansluiten bij het Nationaal Groeifonds”

nieuws

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

De gemeente Groningen moet zich aansluiten bij het maandag aangekondigde Nationaal Groeifonds. Daarvoor pleit raadslid Tom Rustebiel van D66. Rustebiel stelt het onderwerp aan de orde in de gemeenteraadsvergadering van woensdagavond.

“Er wordt 20 miljard euro vrijgespeeld voor infrastructuur, kennis en innovatie”, zegt Rustebiel. “De gemeente moet samen met de regio, kennisinstellingen en ondernemers in staat zijn deze prachtige kans te benutten.” Het kabinet heeft als voornemen de Nederlandse economie duurzaam te versterken en de lage rentestand te gebruiken om een aantal ontwikkelingen aan te jagen. “Het is een heel goed initiatief. En de kaders die gesteld worden op het gebied van kennis, infrastructuur en innovatie passen goed bij de vraagstukken die leven in Groningen.”

Volgens Rustebiel moet daarbij gedacht worden aan de mobiliteit. “De Lelylijn springt in het oog, maar ook binnenstedelijk staan we voor een grote opgave.” Om in aanmerking te komen voor het groeifonds vraagt de minister dat ze zijn opgetuigd samen met ondernemers en kennisinstellingen. “Groningen heeft alles in huis om samen met onze toonaangevende onderwijsinstellingen tot goede plannen te komen. Ook met het bedrijfsleven is de samenwerking in Groningen goed. Laten we daarom snel de koppen bij elkaar steken om tot goede ideeën te komen om zo de regionale economie duurzaam te versterken.”