Groningen moet niet het stopcontact van Nederland worden. Dat zegt de fractie Groninger Belang in een reactie op de plannen van de provincie Groningen voor de opwekking van duurzame energie.

In de Groninger gemeenteraden is of wordt de komende periode het concept RES, Regionale Energiestrategie, besproken. In de RES wordt geregeld dat 30 regio’s samen 35 TerrraWatt aan duurzame energie opwekken. Dat is 1,17 TerraWatt per regio. De provincie Groningen heeft echter aangegeven 5,7 TW op te willen wekken, waarbij GroenLinks zelfs pleit voor 7+ TW. “Daarmee wordt Groningen wederom het stopcontact van Nederland”, zegt Statenlid Hans Haze van Groninger Belang.

“Slikken of stikken-notitie”

Uit onderzoek van het Sociaal Planbureau Groningen blijkt dat er onder de Groningers onvoldoende draagvlak is als het gaat om de energietransitie. ““Niettemin lijkt de RES er zonder enige juridische democratische legitimiteit doorheen gedrukt te worden. De concept-RES is een ‘slikken of stikken’ notitie geworden.” De Gedeputeerde Staten heeft aangegeven dat het voorgenomen bod van 5,7 TW een optelsom is van lopende projecten, vergunde en geplande projecten. Groninger Belang maakt zich zorgen wat er gaat gebeuren als onverhoopt één van de projecten niet doorgaat. “Worden de gemiste TW’s dan bij een andere Groninger gemeente in de maag gesplitst? Neemt het Rijk dan de regie over en worden er dan gebieden aangewezen?”

“Zonnepanelen horen op daken van bedrijven en niet op landbouwgrond”

De fractie van Groninger Belang laat weten niet tegen duurzame energie te zijn. “We zijn voor windmolens op zee. Zonnepanelen horen op daken van bedrijven en op industrieterreinen. En zeker niet op landbouwgrond. Verder juichen we de doorontwikkeling van groen waterstof toe.” De fractie pleit ervoor dat gemeenteraden beslissen en het laatste woord hebben en niet dat het Rijk en de provincie de doelstellingen van bovenaf gaan opleggen. Daarnaast vindt de partij dat er een breed draagvlak onder de inwoners moet zijn voor de projecten die gerealiseerd gaan worden en dat omwonenden mee gaan profiteren van de winst.

Eerlijk verdelen

De partij gaat op 30 september een motie indienen. In de motie staat onder andere dat exploitanten en investeerders van wind- en zonneparken verplicht moeten worden om 10 procent van de bruto-opbrengst in een fonds te storten. Dit geld kan in de toekomst gebruikt worden om duurzame energiebronnen op te ruimen. Daarnaast vindt men dat de regio’s de doelstelling voor wat betreft duurzame energie eerlijk moet verdelen.