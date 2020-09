Groningen krijgt meer opleidingsplekken voor anesthesiemedewerkers en operatieassistenten

nieuws

Foto: Engin Akyurt via Pixabay (CC 0.0)

Vanaf 2021 kunnen in Noord-Nederland tot dertig procent meer anesthesiemedewerkers en operatieassistenten worden opgeleid in Noord-Nederland.

Vanaf september start in Groningen, Friesland en Drenthe een vernieuwde opleiding voor anesthesiemedewerkers en operatieassistenten. Omdat deze opleiding meer flexibiliteit biedt en rekening houdt met eerder opgedane praktijkervaring, kan de opleiding aanzienlijk sneller worden afgerond. Hierdoor kunnen binnen de vernieuwde opleiding maximaal 100 mensen per jaar instromen, in plaats van de huidige 70. Daarnaast hoopt de opleiding dat de uitval op de opleiding met dertig procent wordt verminderd.

“We zaten in een vicieuze cirkel”, vertelt UMCG P&O-directeur Michiel Kahmann. “We leidden te weinig anesthesiemedewerkers en operatieassistenten op omdat de opleidingsfaciliteiten beperkt waren. We konden hiermee de tekorten nauwelijks inlopen en dus ook de werkdruk van onze collega’s niet verlichten. Een verpleegkundige met meerdere jaren ervaring heeft een andere achtergrond dan iemand die net van de middelbare school komt. Dat telt in de vernieuwde opleiding nadrukkelijk mee . Voor sommigen is het straks mogelijk om de opleiding in twee jaar af te ronden, terwijl er voorheen drie jaar voor stond.”