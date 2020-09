Groningen geniet van zomerse avond in september

nieuws

Foto: Henk Ellérie

Groningen geniet dinsdagavond van een zomerse avond in september. In Stad werden dinsdag net geen tropische waarden bereikt.

De maximumtemperatuur in Groningen kwam uit op 29,8 graden. In en rondom Stad werd volop genoten van de zomerse omstandigheden. Fotograaf Henk Ellérie zag zwemmers in het Zilvermeer bij Kardinge. En op het stadsstrand was het volgens een ooggetuige ongelofelijk druk. “Mensen genieten wellicht van de laatste warme avond van dit jaar?”

En er werden records verbroken. Ook in Eelde waar het op 15 september nog nooit zo warm werd. In 2016 werd het 27,6 graden en in 1947 26,3. Sinds het begin van de metingen werd het één keer warmer in deze periode. Op 16 september 1947 werd het 32,0 graden. De hoogste temperatuur voor september werd gemeten op 5 september 1949 toen het 32,6 graden werd.

Landelijk werd het absolute record wel verbroken. In Gilze-Rijen werd het om 16.30 uur 35,1 graden. Nog nooit eerder sinds het begin van de metingen was het zo warm in Nederland.