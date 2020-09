GroenLinks: “Wat gaat provincie doen om toekomstige zorgcrisis in Noord-Nederland te voorkomen’

nieuws

De Statenfractie van GroenLinks wil van Gedeputeerde Staten weten of zij een rol voor zichzelf ziet weggelegd in het bijsturen van het negatieve scenario wat verzekeraars, overheden en welzijnsorganisaties twee weken geleden schetsten over de Noord-Nederlandse zorg. in het rapport Regiobeeld Noord.

De provincie Groningen kampt reeds met langere wachttijden dan de rest van Nederland, maar in de toekomst zullen de wachtlijsten verder toenemen en zal er sprake zijn van flinke personeelstekorten in de zorg, zo blijkt uit het rapport. GroenLinks wil daarom van het College van Gedeputeerde staten weten of zij hierin bij kunnen sturen. “Er moet iets gebeuren, anders komt de zorg in onze provincie in het nauw”, aldus Statenlid Stephanie Bennett.

De fractie komt daarom met een initiatief om met geld uit het Nationaal Programma Groningen meer jongeren in het MBO- en

HBO-onderwijs naar een studie in de zorg te krijgen.