GroenLinks: “Meer schoon en veilig openbaar zwemwater nodig in Groningen”

bron foto: Elin Stil

De gemeenteraadsfractie van GroenLinks wil dat het college van B&W een plan maakt voor meer schoon en veilig openbaar zwemwater. Volgens de partij bleek dat daar in de warme zomermaanden flinke behoefte aan was, terwijl er door blauwalg en zwemmersjeuk juist veel zwemplekken als onveilig werden gezien.

“Er was in augustus veel meer behoefte aan plekken om te zwemmen in Groningen, dan dat er nu zijn. En de komende jaren zullen warme periodes door klimaatverandering alleen maar toenemen. We hebben meer mooie, schone en veilige plekken nodig waar mensen lekker een duik kunnen nemen om te zwemmen en af te koelen,” zegt GroenLinks-raadslid Benni Leemhuis.

Afgelopen zomer was er bijvoorbeeld zwemmersjeuk bij de Hoornse Plas en blauwalg in de Kardingerplas. Daardoor nam de drukte bij onder andere het Stadsstrand enorm toe. Daar moesten zelfs mensen door de gemeente weggestuurd worden vanwege de te grote drukte.

GroenLinks vraag het college van B&W daarom om, al dan niet samen met de Provincie Groningen en de waterschappen, een plan te maken om er voor te zorgen dat er in de toekomst voldoen veilig, schoon en aantrekkelijk zwemwater is in en rondom Groningen.