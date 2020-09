GroenLinks: “Maak bijstand ook toegankelijk voor jongeren”

nieuws

Foto Hielke Boersma

De raadsfractie van GroenLinks wil van het gemeentebestuur weten of Groningers die jonger zijn dan 27 jaar, ook direct toegang tot de bijstand kunnen krijgen. Zij worden volgens GL extra hard geraakt door de coronacrisis.

In de Tweede Kamer werd vorige week een motie van GroenLinks aangenomen die de regering opriep om de bijstand voor jongeren onder de 27 jaar meteen toegankelijk te maken. GroenLinks wil van het college weten welke gevolgen de motie kan hebben voor de gemeente Groningen, en wat de gemeente nu al doet om jongeren snel bij te staan.

Raadslid Nick Nieuwenhuijsen zegt: “De werkloosheid onder jongeren is razendsnel gestegen. Veel jongeren zijn flexwerkers, dus ze komen niet in aanmerking voor WW. Bovendien geldt sinds de Participatiewet uit 2015 een wachttijd van vier weken voordat ze bij de gemeente kunnen aankloppen voor hulp. Het betreft een verplichte zoektocht naar een baan die nu niet bestaat. De gemeente moet alles in werking stellen om hen zo snel mogelijk bij te staan.”