GroenLinks en D66 willen gelijke kansen voor potentiële kopers nieuwbouwwoningen in Stad

Foto: VanWonen

De gemeenteraadsfracties van GroenLinks en D66 vinden dat potentiële kopers, die zich inschrijven voor een nieuwbouwwoning in de gemeente, een gelijke kans verdienen om een woning toegewezen te krijgen.

De fracties hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college over toewijzingen in Groningen geregeld worden, en hoe de gemeente daar meer controle op uit kan oefenen. Duidelijk is dat in verschillende andere gemeenten in Nederland geen eerlijke kansen zijn voor kopers van een nieuwbouwwoning. In Vught werden zogenaamde ‘pluspakketten’ verkocht aan bepaalde potentiële kopers, die daarmee voorrang kregen bij de aankoop van nieuwbouwwoningen.

“Groningen heeft een krappe woningmarkt”, vertelt D66-raadslid Tom Rustebiel. “We horen graag van het college hoe het in Groningen gaat met toewijzingen, want in een aantal andere gemeenten wordt een zorgelijk beeld geschetst.”

“Het aanbieden van pluspakketten is een voorbeeld van hoe manieren worden gevonden om de met de gemeente afgesproken verkoopwaarde te omzeilen”, aldus Lieke Schoutens van GroenLinks. “Groningen wil bouwen voor alle doelgroepen en streeft een inclusieve woningmarkt na. We moeten daarom scherp zijn op dergelijke processen in onze gemeente.”