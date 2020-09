Grapperhaus: “Kijken of we wat kunnen doen aan aantekening strafblad bij coronaboete”

nieuws

Foto: still uit livestream tweedekamer.nl

Minister Ferd Grapperhaus (CDA) van Justitie en Veiligheid wil kijken of er iets te doen valt aan de aantekening die mensen op hun strafblad krijgen als zij een coronaboete hebben ontvangen. Dat heeft de minister woensdagavond laten weten tijdens een debat in de Tweede Kamer.

In de Kamer moest Grapperhaus zich verantwoorden voor de gebeurtenissen tijdens zijn huwelijksfeest twee weken geleden. Uit foto’s is gebleken dat de minister en zijn gasten zich niet hielden aan de geldende coronamaatregelen. In de Kamer betuigde Grapperhaus daar spijt voor. “Ik heb het zelf niet goed gedaan, ik heb me laten meeslepen die dag. Het is niet goed gegaan.”

In de verklaring ging Grapperhaus in op het punt dat diverse mensen vanwege hun gedrag afgelopen maanden een coronaboete ontvingen. Verschillende fracties hadden laten weten dat het hun wens is om mensen die een keer een boete hebben gekregen voor een overtreding, geen aantekening meer te geven op hun strafblad. Grapperhaus liet weten dat hij gaat uitzoeken of dit kan. Wel liet hij weten dat hij de aantekening wil behouden voor mensen die anderen in het gezicht spugen, agressief zijn en met opzet de coronaregels aan hun laars lappen.