Gräper: ‘Onderhandelingen over Ring Zuid verlopen moeizaam; vertrouwen is dun’

Foto Andor Heij

Het vertrouwen van de onderhandelaars, binnen het overleg over de verdeling van de meerkosten voor de zuidelijke ringweg van Groningen, is dun en de gesprekken zijn moeizaam. Dat meldde gedeputeerde Fleur Gräper afgelopen woensdag in een commissievergadering, zo schrijft het Financieel Dagblad.

De gedeputeerde houdt, ondanks de ‘ingewikkelde en complexe’ onderhandelingen, nog steeds vertrouwen in het project. Een duidelijke streefdatum voor een definitief akkoord is er nog steeds niet, volgens Gräper is dit ook ‘buitengewoon verstandig.”

Bij de oppositie is er daarentegen weinig vertrouwen in de goede afloop van de onderhandelingen. Met name de fracties van de Partij voor de Vrijheid, de Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie en de Partij voor het Noorden staan lijnrecht tegenover het college. Met name de geheimzinnigheid over de onderhandelingen stuit de fracties tegen de borst. De fracties boycotten de laatste vergadering over het traject, omdat deze besloten gehouden werd.

De vraag over de meerkosten voor het grote bouwproject hangt nog steeds in de lucht. Begin juli werd al bekend dat deze kosten voor een deel uit het RSP-programma betaald worden. Daarmee komen verschillende bouwprojecten in de hele provincie Groningen in gevaar. Voor het einde van 2019 had er een ‘totaaloplossing’ moeten liggen voor de tientallen miljoenen euro’s aan meerkosten door de vertraging van het project. De totale aanneemsom is 290 miljoen euro, de boete voor te laat opleveren is maximaal zo’n 40 miljoen euro.