Gommers: “Tweede lockdown gaat er komen”

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Diederik Gommers zegt dat ons land afstevent op een tweede lockdown. Die uitspraak deed hij donderdagavond in De Coen en Sander Show op Radio 538.

Gommers is voorzitter van de Vereniging voor Intensive Care. Daarnaast is hij lid van het Outbreak Management Team, het OMT, dat het kabinet van advies voorziet tijdens de coronacrisis. In het radioprogramma liet hij weten het gevoel te hebben dat er een tweede lockdown gaat komen. “Die lockdown gaat er komen. Ik ben er niet bij betrokken, maar ik voel dat. Het lukt ons niet om het aantal besmettingen omlaag te brengen.” Mocht het zover komen dan ziet Gommers het liefst een op maat gemaakte lockdown die zich meer op de ouderen richt in plaats van op jongeren.”

De arts doet de uitspraak op een dag waarop er een recordaantal nieuwe besmettingsgevallen werd geregistreerd: 2.522. In de gemeente Groningen ging het om 42 nieuwe besmettingen. Landelijk werden er 16 sterfgevallen geteld, het aantal patiënten op de IC’s is opgelopen naar 106. Verschillende ziekenhuizen in het westen kampen inmiddels met capaciteitsproblemen. Om die reden worden patiënten verplaatst naar andere ziekenhuizen. Groningse ziekenhuizen vingen donderdag drie patiënten op afkomstig uit Rotterdam.