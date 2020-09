Gitaar zoek met sticker: “Voor altijd de jouwe, de NAM”   

nieuws

Anton Kooistra zoekt de gitaar, die hij al weken kwijt is. De gitaar is te herkennen aan een bijzondere sticker.



Waarschijnlijk is Anton de gitaar al op 2 augustus kwijtgeraakt bij het winkelcentrum in Vinkhuizen bij de fietsenstalling voor de Aldi.

‘De gitaar is makkelijk te herkennen omdat hij volgeplakt is met stickers. Er zit één specifieke sticker op, een cartoon van de hand van Wimpie Comics. Het betreft hier een (geen grap) roze ingepakte vibrator in de vorm van de Martinitoren met een briefje “Voor altijd de jouwe, de NAM” er op’.

Mensen die weten waar de gitaar vol stickers is, kunnen contact opnemen met Anton via Facebook.