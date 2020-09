sport

Foto: Jacob Gunter. Jolijn Essink van GHHC stopt een strafcorner van Tilburg

De dames van GHHC hebben zondag de eerste competitiewedstrijd met 3-0 verloren van Tilburg.

De ruststand in Haren was 2-0 voor de Brabanders. Tilburg is één van de titelkandidaten in de promotieklasse.

Dat is het tweede hockeyniveau in Nederland.