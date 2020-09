GGD: “Twaalf nieuwe coronabesmettingen in Groningen”

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

In de provincie Groningen zijn sinds dinsdag twaalf personen positief getest op het coronavirus. Dat blijkt uit gegevens van de GGD die woensdagmiddag werden gepresenteerd.

Volgens de GGD waren er woensdagmiddag 622 personen in onze provincie positief getest. Dinsdag stond dit aantal nog op 610. De cijfers van de GGD wijken sterk af van de cijfers die het RIVM woensdag eerder op de dag bekendmaakte. Zij lieten weten dat er in Groningen 4 nieuwe besmettingen waren gevonden. Het aantal overlijdens in onze provincie blijft staan op 19.

Dalende trend

De GGD laat in haar wekelijkse update weten dat de dalende trend van het aantal besmetting voortgezet wordt. De update gaat over de periode tot woensdag waarbij de laatste cijfers nog niet zijn meegenomen. “De afgelopen week zijn er 31 besmettingen bij gekomen”, schrijft de GGD op haar website. “In de helft van deze nieuwe gevallen gaat het om personen die tussen de 18 en 30 jaar oud zijn. Ruim veertig procent van de nieuwe besmettingen had een vermoedelijke besmettingsbron in het buitenland. De dalende trend van de afgelopen twee weken in het aantal nieuwe besmettingen zet deze week door.”

Tekst gaat verder onder de infographic

Recordaantal testen

Het aantal personen dat zich de afgelopen zeven dagen heeft laten testen op het coronavirus is opnieuw toegenomen. In de periode van 12 tot en met 18 augustus ging het om 3.983 mensen die zich lieten testen. In de periode van 19 tot 25 augustus nam dit toe tot 4.525. Van 26 augustus tot 1 september ging het om 4.600 mensen die zich lieten testen in Groningen of Veendam. Van hen bleek 0,4 procent positief te zijn. Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen. Tot nu toe hebben 34.101 mensen daar gebruik van gemaakt.