GGD opent nieuwe corona-testlocatie in Stad

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De GGD Groningen maakt vanaf dinsdag gebruik van een nieuwe corona-testlocatie in de stad. De nieuwe locatie is gevestigd aan de Europaweg, in het voormalige Philips-gebouw.

Voorheen maakte de GGD gebruik van een locatie bij het UMCG. Die locatie blijkt ook geopend maar gaat daar wel veel minder mensen testen. Daarnaast kunnen er sinds vorige week mensen getest worden in Veendam, en wordt er gekeken naar een mogelijke locatie in de gemeenten Delfzijl en Appingedam. Met alle nieuwe locaties kan er niet meer getest worden maar worden de testen verdeeld over meerdere locaties. Dat men actief is op verschillende locaties betekent voor veel mensen dat ze minder ver hoeven te reizen.

Op de Europaweg is de afgelopen weken hard gewerkt om alles op tijd af te krijgen. De locatie is 7 dagen per week geopend, wel moet er van tevoren een afspraak worden gemaakt. Een afspraak maken kan via de website www.coronatest.nl. Telefonisch kan dit gedaan worden via telefoonnummer 0800-1202.