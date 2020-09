GGD luidt noodklok: wachttijd op veel testlocaties boven 48 uur

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De landelijke GGD luidt donderdagavond de noodklok. Op veel testlocaties lukt het niet meer om mensen binnen 48 uur te testen.

In Nederland zijn er op dit moment 105 testlocaties. Uit een inventarisatie blijkt dat het donderdagochtend op 67 locaties niet lukte om mensen binnen 48 uur te testen. Het is onbekend of het probleem ook op de testlocaties in Groningen speelt. GGD-voorman Sjaak de Gouw laat weten dat het probleem zich bevindt bij de laboratoria. “Wij hebben de oproep gekregen van het ministerie om niet verder op te schalen omdat het bij de laboratoria piept en kraakt. Wij kunnen meer testen afnemen, maar als de laboratoria dit niet kunnen verwerken dan houdt het op”, zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal.

Veel mensen zonder klachten laten zich testen

De GGD ontvangst voorts signalen dat veel mensen zonder klachten zich laten testen. Hierdoor zit veel locaties ruim boven de capaciteit. “Hierdoor kunnen we mensen die echt klachten hebben niet testen. Leerkrachten en zorgpersoneel moeten nu soms dagen wachten”, laat een woordvoerder van de GGD weten.

Testcapaciteit onder druk

Het luiden van de noodklok komt niet helemaal als een verrassing. Woensdagavond liet minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid in een debat in de Tweede Kamer al weten dat de testcapaciteit flink onder druk staat. “Er is ingezet op 30.000 tests per dag. De vraag blijkt nu nog groter. We zien dat de vraag ook nog altijd stijgt, waarbij we ook zien dat het piept en kraakt bij de laboratoria. Wat we gaan doen is alle ballen inzetten op de laboratoria. We hebben een contract gesloten met twee Duitse laboratoria, waardoor de capaciteit toe neemt.” Voorts wil de minister inzetten op het opzetten van grote laboratoria. “In Duitsland en in Denemarken heb je hele grote laboratoria. Die hebben we hier niet. We zijn op dit moment bezig om zoiets op te gaan zetten.” De minister wil daarnaast onderzoek doen naar sneltests.