GGD Groningen: ‘Testcapaciteit wordt pas uitgebreid als er landelijk meer lab-capaciteit is’

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Het is nog steeds erg druk bij de landelijke callcenters en de website waar mensen coronatests kunnen aanvragen. Ook Groningers moeten soms dagen wachten op een test. Maar de GGD Groningen gaat, net als de andere GGD’en in Nederland, pas opschalen als er voldoende capaciteit is bij de laboratoria die de tests analyseren. Dat laat de gezondheidsdienst donderdag weten.

“Er zijn nog steeds veel mensen zonder klachten die toch een afspraak voor een coronatest maken”, schrijft de GGD Groningen op zijn website. “Dat is niet de bedoeling. Er wordt hard gewerkt om te zorgen dat deze situatie zo tijdelijk mogelijk is. Het heeft geen zin GGD Groningen te bellen of mailen voor het inplannen van een coronatest óf voor de uitslag van een coronatest.”

De testcapaciteit in de regio wordt pas uitgebreid zodra er ruimere lab-capaciteit operationeel is. Dan zullen de wachttijden naar verwachting afnemen, zo stelt de gezondheidsdienst.