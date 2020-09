GGD Groningen doet mee met groot landelijk gezondheidsonderzoek

nieuws

Foto: Google Streetview

Ongeveer 30.000 Groningers ontvangen vanaf 10 september een grootschalig landelijk vragenlijstonderzoek van de GGD Groningen over hun gezondheid en leefstijl.

De ‘Gezondheidsmeter’ is een grootschalig landelijk vragenlijstonderzoek dat eens in de vier jaar gehouden wordt. In de vragenlijst voor het onderzoek staan vragen die gaan over onder andere lichamelijke en psychische gezondheid en de leefomgeving. Het CBS heeft willekeurig ruim 30.000 Groningers geselecteerd.

De resultaten van de Gezondheidsmeter 2020 worden medio juni 2021 bekend gemaakt. Gemeenten gebruiken de cijfers van de Gezondheidsmeter als basis voor hun gezondheidsbeleid. Met de uitkomsten kunnen gemeenten en GGD Groningen samen bepalen wat nodig is om de gezondheid van haar inwoners te verbeteren.