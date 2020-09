GGD: “Afgelopen week 68 nieuwe besmettingen in Groningen”

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

In de provincie Groningen zijn de afgelopen week 68 nieuwe besmettingen geconstateerd. Dat blijkt uit een update van de GGD Groningen.

Volgens de GGD zijn van deze 68 personen twee derde tussen de 18 en 30 jaar oud. Vier personen met een nieuwe besmetting in de afgelopen week waren jonger dan 18 jaar, maar ouder dan 12 jaar. Ruim een kwart van de nieuwe besmettingen had een vermoedelijke besmettingsbron in het buitenland. Bijna een derde is opgespoord in het kader van bron- en contactonderzoek van de GGD.

Stijging in het aantal besmettingen

In totaal is het virus sinds de uitbraak in maart nu bij 678 personen vastgesteld in onze provincie. De afgelopen week is er sprake van een stijging in het aantal nieuwe besmettingen ten opzichte van de voorgaande weken. “Door het uitgebreide bron- en contactonderzoek van de GGD, en de daaruit volgende quarantaine-adviezen, proberen we de verspreiding van het virus zo snel mogelijk te stoppen”, aldus de GGD op haar website. Het aantal sterfgevallen blijft staan op 19.

Recordaantal tests

In de afgelopen week werd er een recordaantal mensen getest op het virus. Op de locaties in Groningen en Veendam werden 5.129 mensen getest. Van hen bleken 40 positief te zijn. Dit komt neer op 0,8 procent. In de periode tussen 1 juni en 8 september zijn er nu in totaal 39.230 mensen getest.