GGD: “Afgelopen week 630 besmettingen bij gekomen in provincie”

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

In de provincie Groningen zijn in de afgelopen zeven dagen 630 personen positief getest op het coronavirus. Dat blijkt uit de wekelijkse update van de GGD Groningen.

Sinds de uitbraak van het coronavirus in maart van dit jaar zijn er in de provincie Groningen nu 1.997 personen positief getest. De afgelopen week kwamen daar 630 bij. Ruim de helft van deze 630 nieuwe besmettingen, ongeveer 54%, is tussen de 18 en 24 jaar oud. 24 Besmette personen zijn jonger dan 18 jaar, waarvan er 5 jonger zijn dan 12 jaar. 20 Personen zijn ouder dan 70 jaar. Daarnaast kwam er in de afgelopen week één persoon te overlijden. Het totaal aantal sterfgevallen komt hiermee op 20.

Tekst gaat verder onder de infographic

Helft raakt besmet in thuissituaties

Omdat het aantal besmettingen de afgelopen weken hard oploopt is het voor de GGD niet altijd meer duidelijk waar mensen het virus oplopen. “Bij meer dan de helft van de nieuwe besmettingen waarbij een vermoedelijke bron bekend is, lag deze in de thuissituatie”, laat de GGD weten. “Andere vermoedelijke bronnen lagen bij kennissen en vrienden, horeca en vrijetijdsbesteding zoals sport en studentenactiviteiten.”

Veel jongeren in Stad raken besmet

De GGD laat verder weten dat er in de groep van nieuwe besmettingen van de afgelopen week geen grote clusters worden aangetroffen, maar wel kleine clusters. “Meer dan de helft van de personen bij wie een nieuwe besmetting werd vastgesteld in de afgelopen week is woonachtig in de stad Groningen. Het aandeel jongeren tussen 18 en 24 jaar oud is onder de nieuwe besmettingen hoger in de stad dan daarbuiten.”

Aantal testen in de afgelopen week lager dan in de week daarvoor

Het aantal mensen dat afgelopen week getest werd in de provincie ligt lager dan in de voorgaande week. In totaal lieten 5.613 mensen zich afgelopen zeven dagen testen. In de week daarvoor lag dit aantal op 5.630. Sinds 1 juni zijn er nu 55.730 personen getest. Van de 5.613 geteste mensen in de afgelopen week waren 486 positief, dit komt neer op 8,7 procent.