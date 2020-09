Gezondheidseconoom Mierau: ‘Rijd een paar Arriva-stations richting Leer om te kijken hoe het ook kan’

nieuws

Jochen Mierau - Foto: Rijksuniversiteit Groningen

De overheid heeft zich volgens Hoogleraar Jochen Mierau van de Rijksuniversiteit Groningen onvoldoende voorbereid op de tweede golf aan corona-besmettingen. Het is zo goed als zeker dat Groningen vanaf morgen wordt aangewezen als zorgelijk gebied.

“En dat had niet gehoeven,” zegt Mierau. Zo denkt de Hoogleraar Economie van de Volksgezondheid dat het op gang komen van de testcapaciteit te traag is gegaan en denkt hij dat het verplicht dragen van mondkapjes al lang doorgevoerd had kunnen worden.

“Zaken die in het buitenland als no-brainer worden gezien doen we hier niet. Het is niet zo dat we naar Zuid-Korea hoeven te kijken om te zien hoe het beter kan. Je hoeft maar een paar Arriva-stations richting Leer om te kijken hoe het ook kan. Dat dat niet gebeurt is jammer,” doelt Mirau op de mondkapjes plicht over de grens in Duitsland.