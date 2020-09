Gewonde bij steekpartij in Indische Buurt

nieuws

Foto: Ben de Jager - 112-dokkum.nl

Bij een steekpartij aan de Paramaribostraat in de Indische Buurt is maandagavond een persoon gewond geraakt. Dat meldt de politie.

De steekpartij vond plaats rond 19.00 uur. “Het incident vond plaats in een woning”, vertelt een politiewoordvoerder. “Daarbij is een man gewond geraakt. Hij is met onbekend letsel in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ondertussen hebben we ook een verdachte aan kunnen houden. De omgeving van de woning is voor ons plaats delict. We zijn inmiddels gestart met een onderzoek naar de toedracht.”

Volgens incidentfotografen is de politie actief in zowel de Paramaribostraat als de Bataviastraat. “De gewonde persoon is aangetroffen in de Paramaribostraat”, vertelt Patrick Wind van 112groningen.nl. “De ambulance met het slachtoffer vertrok rond 19.30 uur. De aanhouding vond plaats in de Bataviastraat.”

Later meer.