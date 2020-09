Getuigen gezocht van straatroof op Jaagpad

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie zoekt mensen die maandagavond getuige zijn geweest van een straatroof die plaatsvond in de omgeving van het Jaagpad in de stad Groningen.

De straatroof vond plaats tussen 20.30 en 21.30 uur. Wat er precies gebeurd is, is onbekend. In een Burgernet-bericht zoekt de politie mensen die iets gezien hebben. “Heeft u een persoon of personen gezien die zich mogelijk vreemd gedroegen in de omgeving van het Jaagpad, heeft u verdachte voertuigen gezien of is u iets anders opgevallen, neem dan contact met ons op. Ook details waarvan u denkt dat ze niet belangrijk zijn, kunnen voor ons erg waardevol zijn.”

De politie is telefonisch bereikbaar via 0900 88 44.