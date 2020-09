Gemeentehuis Haren korte tijd ontruimd wegens gaslucht

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Het gemeentehuis in Haren aan het Raadhuisplein is dinsdagmiddag enige tijd ontruimd geweest omdat er in het gebouw een gaslucht werd geroken. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van een aardgaslekkage kwam rond 12.30 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit van de brandweer Haren ter plaatse werd gestuurd. “Bij aankomst van de hulpdiensten bleek dat zo’n 40 medewerkers van de gemeente Groningen, die in het gebouw werken, het gebouw al hadden verlaten”, vertelt Wind. “Zij stonden buiten te wachten. Brandweerlieden zijn direct op onderzoek uitgegaan en hebben in het gebouw verschillende metingen gedaan.”

Uit de metingen bleek dat er geen gas gemeten werd. Daarop werd het gebouw weer vrijgegeven. Wat de oorzaak is geweest van de vreemde lucht is niet bekend. Niemand raakte gewond.