Gemeente wil Omrin als verwerker van restafval

nieuws

Foto: E-Trucks Europe

Het Groningse afval wordt vanaf 2022 mogelijk niet meer in Groningen verwerkt, maar in het Friese Oudehaske. Het gemeentebestuur stelt voor, aandeelhouder te worden van Afvalsturing Friesland NV, handelsnaam Omrin.

Het gaat om de aanschaf van 360 aandelen ter waarde van 1,1 miljoen euro. Het college verwacht dat verwerking van het restafval door Omrin jaarlijks minimaal 1 miljoen euro goedkoper kan dan de afvalverwerking aan de Duinkerkenstraat in Groningen. Het contract met de huidige afvalverwerker Attero loopt op 1 januari 2022 af.

Wethouder Glimina Chakor zegt: “Omrin bevordert de circulaire economie in Noord-Nederland en gooit hoge ogen als het gaat om scheidingsrendement en de reductie van CO2. En dat is volledig in lijn met de ambities van dit college.”