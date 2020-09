Gemeente schoolt gedupeerden coronacrisis om tot online marketeers

nieuws

Bron foto: Elin Stil

De gemeente Groningen is maandag begonnen met het omscholingsprogramma ‘Traineeship Future Online Marketeer’.

In dit programma worden werkzoekenden, afkomstig uit sectoren die hard zijn geraakt door corona, omgeschoold voor een baan in de online marketing.

Werkzoekenden uit de detailhandel, horeca en zakelijke dienstverlening worden door de gemeente Groningen gestimuleerd om het opleidingsprogramma te volgen. In Groningen werkt ruim een kwart van alle werknemers in een sector die te maken heeft met (zeer) grote krimp van werkgelegenheid, zo blijkt uit cijfers van het UWV. Maar ook mensen wiens baan door robotisering op de tocht staat, mogen meedoen met het programma.

“We zien in Groningen veel vraag naar online marketing specialisten”, aldus Jelle Vogelzang, senior accountmanager Directie Werk bij de gemeente Groningen. “Er zijn aardig wat mensen die momenteel in een uitkeringssituatie zitten en affiniteit hebben met dit vakgebied. Het ontbreekt hen echter aan bewijslast om binnen te komen bij organisaties die behoefte hebben aan deze specialisten. Door het traject wat we met Competence Factory hebben opgezet verwachten we dat kandidaten wel binnen komen bij deze organisaties en zo onafhankelijk worden van de gemeente Groningen.”