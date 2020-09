Gemeente over brief FNV: ‘Had eerst even gebeld’

De Gemeente Groningen is niet blij met de brief die de FNV heeft gestuurd over het project Schakelkans. Bij dit project krijgen mensen uit de bijstand weer een kans op een baan door tijdelijk onder het minimum loon te werken.

Volgens wethouder Carine Bloemhof was dit makkelijk op te lossen. “Ze hadden beter even kunnen bellen. Ten eerste is dit een project wat wij zelf draaien als gemeente en dat is totaal anders dan het vorige project Flexstentie.” De FNV dacht ook dat het geld niet naar de uitkeringsgerechtigden ging net als bij Flexstentie. “Het geld dat wij overhouden investeren we weer in de opleiding van de mensen die deelnemen aan Schakelkans. ”

De FNV stuurde eerder op de dag een brief om het project Schakelkans te stoppen.