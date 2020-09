Gemeente: ‘Kosten herstel monument Scholten in Stadspark nog niet in te schatten’

nieuws

De dag na de aanrijding van het beeld van Jan Evert Scholten is het monument nog steeds een ravage. Volgens een medewerkers van de gemeente is de schade groot, maar valt nog niet in te schatten wat de kosten zullen zijn voor het herstel van het monument.

De aanrijding zelf lijkt vooral schade te hebben veroorzaakt aan de omheining en het hekwerk rond het monument. Maar ook de beelden zijn zwaar beschadigd door de hitte van de brand die na de aanrijding volgde: “Het zandsteen van de beelden heeft behoorlijk te lijden gehad door de hitte. Een collega klopt heel kort op het rechterbeeldje en toen had hij meteen het hoofdje in zijn handen.”

Volgens de verantwoordelijke gemeentemedewerker worden bij het herstel van het beeld zoveel mogelijk experts ingeschakeld. Die waren al betrokken bij het beeld, omdat het op de rol stond voor een restauratie: “Er lag al een restauratieplan, maar de architect moet nu wel weer langskomen.”

Een inschatting van de kosten is nog niet te maken: “We gaan zoveel mogelijk proberen te herstellen en opnieuw gebruiken tijdens de restauratie, maar we moeten eerst inventariseren wat er allemaal is beschadigd en wat we nog kunnen hergebruiken.”