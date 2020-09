Gemeente Groningen passeert de grens van 1.000 coronabesmettingen

nieuws

Sinds de uitbraak van het coronavirus in maart van dit jaar zijn nu ruim 1.000 personen in de gemeente Groningen positief getest. Zondag werden er 37 nieuwe gevallen toegevoegd. Dat blijkt uit data van het RIVM.

In de provincie Groningen gaat het om 43 nieuwe gevallen. Daarvan werden er 37 besmettingen gevonden in de gemeente Groningen. Het aantal liep op van 970 op zaterdag naar nu 1.007. De overige besmettingen werden gevonden in de gemeente Westerkwartier waar 4 personen positief getest werden, Appingedam 1 en Stadskanaal 1. Er werden geen nieuwe ziekenhuisopnames gemeld.

In vergelijking met de cijfers van vorige week zondag blijkt dat ook dan de gemeente Groningen de grootste besmettingshaard is. Vorige week zondag ging het om 638 gevallen. Dit betekent dat in zeven dagen tijd het aantal positieve testen met 369 toenam. In de gemeenten Het Hogeland en Stadskanaal gaat het om een toename van 19, Westerkwartier 17, Midden-Groningen 16, Veendam en Westerwolde 12, Oldambt 8, Appingedam 5, Loppersum 4 en Pekela 1. In de gemeente Delfzijl werden in de afgelopen week geen nieuwe besmettingen geconstateerd.

Landelijk werden er het afgelopen etmaal 2.999 besmettingen geconstateerd. Acht coronapatiënten kwamen te overlijden. In de ziekenhuizen werden 62 patiënten opgenomen. In totaal liggen er nu 617 mensen in het ziekenhuis, waarvan er 127 op de Intensive Care liggen. In de afgelopen 24 uur werden de meeste besmettingen gevonden in Amsterdam (464). Rotterdam (281) en Den Haag (227) volgen op plaatsen twee en drie. Omgerekend naar het aantal inwoners werden in de afgelopen drie dagen de meeste besmettingen gevonden in Reusel-De Mierden, Haaksbergen en Zuidplas.