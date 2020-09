Geen tegenstander, dus tweede termijn Merlijn Poolman als nachtburgemeester

nieuws

Foto: Website Nachtraad

Merlijn Poolman begint aan zijn tweede termijn als nachtburgemeester. Hij had op meerdere kanalen mensen opgeroepen om zich kandidaat te stellen, maar dat is niet gebeurd.

En dat verbaast de nachtburgemeester niet: “Toen ik deze dag exact twee jaar geleden tot nachtburgemeester van Groningen werd gekozen had ik niet verwacht dat we op dit moment helemaal geen nachtleven meer zouden hebben met ook nog eens een uiterst onzekere toekomst in het verschiet,” schrijf Merlijn op zijn Facebook-pagina.

Poolman gaat ondank de coronacrisis door met het opkomen voor de nacht en voor de horeca: “Deze periode biedt een grotere uitdaging dan ooit, maar tevens ben ik meer vastberaden dan ooit om weer positief perspectief te bieden, dus iedereen gigantisch bedankt voor het vertrouwen in deze afgelopen twee jaar en op naar betere tijden,” besluit de Nachtburgemeester op Facebook.