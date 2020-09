Geen peren aan gratis bomen zonder bestuivend ‘maatje’

nieuws

Marco Toet / Flickr/ CC2.0-by-nd

Mensen die op 22 augustus jongstleden een gratis perenboom hebben afgehaald bij Tuin in de Stad, in de hoop dat er peren aan zouden komen, hebben mogelijk een probleem. Er zijn per ongeluk verkeerde bomen op de vrachtwagen voor Groningen geladen.

In een straal van 100 meter om de gratis uitgedeelde perenboom moet een zelf bestuivende perenboom staan, anders komen er geen peren aan de gratis boom. “Uiteraard onze excuses voor het eventuele ontstane ongemak”, zo stelt Klimaatadaptatie Groningen. “Er waren 190.000 perenbomen verdeeld in Nederland en helaas in Groningen ging het een klein beetje mis. Ieder nadeel heeft dan ook weer zo zijn (kleine) voordeel, want zo worden er nóg meer bomen geplant!”

Mensen die voor vrijdag 1 oktober dit formulier invullen, kunnen de komende winter opnieuw een boom ophalen. Deze lost het probleem op. Mensen die niet willen wachtenwordt geadviseerd zelf op zoek te gaan naar een bestuivende boom in de omgeving (zie hier een lijst met soorten). Ook een bezoekje aan een tuincentrum om een bestuivende boom aan te schaffen kan een oplossing bieden.men geplant! 😉