Gedenkstenen voor meneer en mevrouw De Groot die duizenden onderduikers hielpen

Foto: Iijjccoo - Eigen werk, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3571668

Bij het Quintusbos in Glimmen zijn dit weekend twee gedenkstenen onthuld ter nagedachtenis aan meneer en mevrouw De Groot. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hielpen ze duizenden onderduikers.

Meneer en mevrouw De Groot waren schuilnamen. Hun echte namen zijn Gerrit Boekhoven en Diny Aikema. Zij hadden de Noord-Nederlandse clichéfabriek aan de Noorderhaven in Stad als uitvalsbasis voor hun verzetsactiviteiten. Tijdens de oorlogsaren wisten ze duizenden, Joodse, onderduikers in het Noorden te voorzien van bonkaarten, papieren, persoonsbewijzen, geld en andere hulp. De ‘Groep-De Groot’ had een pacifistisch karakter. Om aan distributiebonnen te komen gebruikten ze contacten in plaats van geweld en overvallen.

In januari 1945 werd Boekhoeven door agenten van de Sicherheitsdienst gearresteerd. Niet veel later werd de ‘Groep-De Groot’ opgerold. In maart, een maand voor de bevrijding, werden Boekhoven en Aikema vermoord aan de Oosterbroekweg in Glimmen. De gedenkstenen van Boekhoven en Aikema liggen bij een derde steen waar de naam Anda Kerkhoven op staat. Ook Kerkhoven behoorde tot de ‘Groep-De Groot’. Zij was een belangrijk koerierster die in december 1944 gearresteerd werd door de SD.