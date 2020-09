GCC: ‘Winkels op zondag om 08.00 uur open spreidt drukte en geeft ondernemers meer ruimte’

nieuws

Foto Andor Heij

Vanaf 2021 moeten de winkeltijden in de ‘nieuwe’ gemeente Groningen gelijk zijn. Eric Bos, voorzitter van de Groningen City Club, gooit daarom alvast een balletje op: ‘Zorg ervoor dat de winkels op zondag om 08.00 uur open kunnen.”

Volgens Bos bieden de ruime openingstijden kansen voor zowel ondernemers als klanten. Klanten zouden op zondag beter gespreid worden door ruimere openingstijden, ondernemers zouden kunnen kiezen om een andere dag in de week gesloten te blijven.

In geen enkel winkelgebied in de gemeente mogen de winkels nu voor twaalf uur open. In Groningen mogen winkels na het middaguur open tot 22.00 uur. In Haren mogen alleen supermarkten open tussen 13.00 en 18.00 uur, in Ten Boer blijven alle winkels op zondag dicht. De voorgaande regels gelden ook voor feestdagen. Tijdens de coronacrisis zijn de regels al wel verruimd.