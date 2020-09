Gaslucht in woning laat brandweer uitrukken

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De Groninger brandweer moest dinsdagavond in actie komen in een woning aan de Zwarteweg in de Noorderplantsoenbuurt vanwege een gaslucht. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van een mogelijke gaslekkage kwam rond 22.30 uur binnen bij de hulpdiensten waarop een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. “De bewoonster had de hulpdiensten gebeld omdat ze in het toilet een gaslucht rook”, vertelt Wind. “Brandweerlieden zijn direct op onderzoek uitgegaan. Daarbij hebben ze verschillende metingen uitgevoerd. Daaruit bleek dat er van een gaslekkage geen sprake was.”

Uit voorzorg heeft men ook een controle uitgevoerd bij de cv-installatie. Toen ook dat geen resultaat opleverde is men weer teruggekeerd naar de kazerne.