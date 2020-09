Gaskraan in Groningen komend jaar verder dicht dan gedacht

nieuws

DEN HAAG - Eric Wiebes (VVD) - Minister van Economische Zaken en Klimaat - ANP Copyright Guus Schoonewille / rijksoverheid.nl

De gaskraan in Groningen gaat het komende jaar verder dicht dan eerder voorzien was. Dat heeft minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken maandagmiddag bekendgemaakt.

Aanvankelijk zou er in het komende jaar 9,3 miljard kuub gas gewonnen worden. Dat is nu bijgesteld naar maximaal 8,1 miljard kuub. Dat is 1,2 miljard kuub minder. In het regeerakkoord was oorspronkelijk nog besloten dat de winning de komende jaren rond de 20 miljard kuub zou bedragen. Met het nieuwe besluit is het voor het eerst sinds de jaren zestig dat er onder de 10 miljard kuub gewonnen wordt in het Groningenveld.

Wiebes besloot in 2018 om de gaswinning in de provincie stoppen. De verwachting is dat dit waarschijnlijk gerealiseerd gaat worden vanaf medio 2022. Een aantal locaties zal daarna wel standby blijven. Daar zal een minimale hoeveelheid gas gewonnen worden. Deze stations kunnen ingezet worden in geval van bijvoorbeeld een extreem strenge winter. Met het sluiten van de gaskraan vermindert de kans op aardbevingen.